Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:32

Família com duas crianças e piloto de 55 anos estão entre vítimas de jatinho que caiu nos EUA

Jatinho caiu de bico no condado de Palm Beach, na Flórida

Jatinho caiu de bico no condado de Palm Beach, na Flórida

Divulgação/Redes sociais/JC
Compartilhe:
Agências
Autoridades dos Estados Unidos identificaram os nove ocupantes do jatinho que caiu no domingo (1º) na Flórida, em acidente que teve repercussão global devido à força do impacto. Entre as vítimas estão uma família do Texas, incluindo duas crianças, uma babá e dois amigos do casal, além da copilota Nathalia Filgueiras, 20, que morava em território americano e tinha cidadania brasileira.
O avião, um Learjet 60, voava em direção às Bahamas quando caiu de bico em uma área residencial do condado de Palm Beach. O acidente provocou uma cratera, e destroços ficaram espalhados pela rua. Ninguém a bordo sobreviveu.

Notícias relacionadas