Ameaças de bomba em voos fecham aeroportos na Europa e provocam desvios

Pelo menos sete voos na Europa foram alvos de ameaças de bomba nesta terça-feira (3). Os episódios ocorrem após outro alerta registrado na segunda-feira (2). Nenhum artefato explosivo foi encontrado nas inspeções concluídas.

Segundo a agência britânica Reuters, as ameaças obrigaram algumas aeronaves a alterar suas rotas e levaram ao fechamento temporário de um aeroporto na Polônia.

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Ainda de acordo com a agência, as autoridades desviaram um voo da companhia aérea LOT, que havia partido de Londres, para o aeroporto de Modlin, em Varsóvia. A aeronave deveria pousar no aeroporto de Chopin, também na capital polonesa.

O terminal de Modlin foi fechado temporariamente enquanto o avião passava por inspeção. A administradora do aeroporto informou que nenhum artefato explosivo foi localizado e que as operações foram retomadas em seguida.

A agência britânica afirmou que outro voo com destino a Varsóvia, operado pela SAS e que havia partido de Copenhague, pousou normalmente no aeroporto de Chopin. A administração comunicou que nenhum explosivo foi encontrado e que o terminal continuou funcionando.

Segundo o The Guardian, em Sofia, capital da Bulgária, duas aeronaves provenientes de Bérgamo, na Itália, e, Dublin, na Irlanda, pousaram após ameaças de bomba. Unidades antiterroristas fizeram buscas por possíveis explosivos nos aviões, conforme informou o secretário-geral do Ministério do Interior, Lyubomir Nikolov, à agência de notícias BTA.

O The Guardian ainda divulgou que outros dois voos também tiveram alerta:

Voo da Ryanair de Lisboa, em Portugal para Roma, na Itália;

Voo da Ryanair de Dublin, na Irlanda, para Roma, Itália.

Foi confirmado que os dois alarmes também eram falsos.

Alerta de bomba foi registrado na segunda-feira

A Reuters também tinha confirmado, no dia anterior, sobre um voo da companhia Wizz Air, que partiu de Londres com destino a Sofia, e foi desviado para o aeroporto de Budapeste após um alerta de bomba.

A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa da Hungria, Romulusz Ruszin-Szendi, em uma publicação no Facebook.

A agência britânica afirmou que, nesta terça-feira, o aeroporto de Múrcia, no sudeste da Espanha, foi isolado após uma ameaça de explosivo ter sido relatada em um voo Ryanair vindo de Manchester, na Inglaterra.

Autoridades disseram que o alarme foi falso, já que nenhuma bomba foi encontrada a bordo. O aeroporto retomou as atividades normalmente.