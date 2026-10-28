Trump aceitaria reunião com Putin sem Zelensky e prevê discutir desarmamento nuclear com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que estaria disposto a se reunir com o líder russo, Vladimir Putin, sem a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde que a guerra na Ucrânia esteja na pauta. Em conversa com jornalistas após retornar de um comício no Texas, Trump também indicou que poderá realizar em breve um encontro com os dois líderes, mas não estabeleceu uma data.
Questionado sobre a possibilidade de conversar separadamente com Putin durante uma viagem à Ásia, o republicano respondeu que "faria isso" desde que a Ucrânia fosse incluída na pauta.
Trump destacou ainda que já tem uma reunião agendada com o presidente da China, Xi Jinping, na qual pretende abordar o desarmamento nuclear. "Talvez seja a reunião mais importante de todas", afirmou, acrescentando que a Rússia também deveria participar das discussões sobre a redução dos arsenais.
"Temos o maior número de armas nucleares e a Rússia está em segundo lugar, muito perto. A China está bem atrás, mas nos alcançará em cinco anos", declarou o presidente norte-americano.
Segundo Trump, o desarmamento nuclear é um tema recorrente nas conversas diplomáticas, embora represente um desafio diante da existência de outros países com arsenais atômicos. "É muito perigoso. Se algo pudesse ser feito nesse sentido, seria ótimo", disse, reconhecendo que as negociações não seriam fáceis.