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CapaInternacionalEleições 2026

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:35

Imprensa internacional repercute fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

Jornais europeus e sul-americanos repercutem ida de ex-candidato aos EUA após ordem de recolhimento de passaporte

Jornais europeus e sul-americanos repercutem ida de ex-candidato aos EUA após ordem de recolhimento de passaporte

Joédson Alves/Agência Brasil/JC
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Agências
A imprensa internacional repercute nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota para Lula (PT) na eleição presidencial e a ordem emitida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para que entregasse o seu passaporte.
Investigado em ações criminais, Flávio viaja aos Estados Unidos com a ciência do presidente Donald Trump, de acordo com aliados da família Bolsonaro. O senador teria partido com a mulher, Fernanda, e as duas filhas.

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