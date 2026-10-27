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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:20

Governo Trump está ciente da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, dizem aliados

De acordo com aliados, governo norte-americano participou ativamente do plano de retirar senador do País

De acordo com aliados, governo norte-americano participou ativamente do plano de retirar senador do País

AFP
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Agências
O governo Donald Trump está ciente da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, segundo aliados da família que mantêm relação com o país. Eles dizem que o senador do PL deve chegar nas próximas horas em Miami ou Dallas.
De acordo com um aliado do clã Bolsonaro, o governo americano teria participado ativamente do plano de tirar Flávio do Brasil.

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