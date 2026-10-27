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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:29

Papa Leão XIV se reunirá com vítimas de abusos da Igreja em viagem à América do Sul

Pontífice fez o mesmo em viagem à França e prometeu trabalhar para evitar casos semelhantes

Pontífice fez o mesmo em viagem à França e prometeu trabalhar para evitar casos semelhantes

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV se reunirá com vítimas de abusos cometidos por membros do clero e outros integrantes da Igreja Católica durante sua viagem à América do Sul no próximo mês, informou o Vaticano nesta terça-feira (27).
"Haverá reuniões com pessoas que foram vítimas de abusos por membros do clero e da Igreja" durante a viagem do sumo pontífice, que o levará ao Uruguai, à Argentina e ao Peru de 6 a 17 de novembro, explicou o Vaticano em um comunicado.

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