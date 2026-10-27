Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:56

Começa cessar-fogo na Ucrânia mediado por Melania; líderes nórdicos conversam com Putin

Segundo representante ucraniano para os direitos humanos, nenhum dos lados registrou violações até o fim do dia

Segundo representante ucraniano para os direitos humanos, nenhum dos lados registrou violações até o fim do dia

Oleksandr Gimanov/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Rússia e Ucrânia começaram a implementar um cessar-fogo localizado em uma cidade devastada no sul da Ucrânia nesta terça-feira (27), antes de uma missão humanitária planejada que, segundo a Casa Branca, foi mediada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. Enquanto isso, Moscou manteve seus ataques com mísseis contra outras cidades.

Notícias relacionadas