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CapaInternacionalJustiça

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:53

PF prende em Santana do Livramento coronel uruguaio condenado por mortes durante ditadura

Pedro Antonio Mato Narbondo foi condenado pelo assassinato de 4 italianos durante a ditadura militar uruguaia

Pedro Antonio Mato Narbondo foi condenado pelo assassinato de 4 italianos durante a ditadura militar uruguaia

Reprodução/Facebook/JC
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Agências
A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (26), o coronel do Exército uruguaio Pedro Antonio Mato Narbondo, 85, condenado pela Justiça da Itália pela morte de quatro pessoas durante a ditadura militar no Uruguai. A prisão aconteceu em Santana do Livramento, no Oeste do Rio Grande do Sul.
A ordem de prisão foi dada após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que homologou a sentença italiana e determinou o cumprimento da pena em território brasileiro. Narbondo foi encaminhado ao sistema prisional.

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