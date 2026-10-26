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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 14:59

Vaticano confirma visita do papa Leão XIV à América do Sul após câncer

A Santa Sé "confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru será realizada de acordo com o programa anteriormente publicado

A Santa Sé "confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru será realizada de acordo com o programa anteriormente publicado

Tiziana FABI / AFP / JC
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Agências
O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira (26), que a viagem que o papa Leão XIV tinha prevista para novembro à América do Sul será realizada conforme o planejado. O pontífice passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no pulmão há duas semanas.
A Santa Sé "confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV  ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa anteriormente publicado", disse o Vaticano em nota.
O papa teve o lobo inferior do pulmão direito removido em uma cirurgia realizada em 13 de outubro. Ele recebeu diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão. Exames posteriores confirmaram que o câncer era localizado e que o pontífice não precisaria de tratamento oncológico adicional.

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