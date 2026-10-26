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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:16

Trump diz que gosta de Lula, mas que eleição parece ter sido fraudada

Questionado se tomaria alguma medida, Trump afirmou que é o presidente dos Estados Unidos, não do Brasil

Questionado se tomaria alguma medida, Trump afirmou que é o presidente dos Estados Unidos, não do Brasil

Aaron Schwartz/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gosta do presidente Lula (PT), na tarde desta segunda-feira (26). Em entrevista a jornalistas, ele afirmou: "Eu gosto do Lula, me dou bem com ele, mas as eleições parecem ter sido fraudadas".
A fala aconteceu após o republicano silenciar sobre o resultado das eleições brasileiras no domingo. Ao ser questionado se pretendia tomar alguma medida em relação às eleições brasileiras, Trump afirmou que é o presidente dos Estados Unidos, não do Brasil.

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