Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 14:48

Vitória de Lula repercute na imprensa europeia e asiática

O presidente dos EUA esperava que Bolsonaro se tornasse o mais recente de uma série de líderes pró-Trump a assumir o poder na América Latina

O presidente dos EUA esperava que Bolsonaro se tornasse o mais recente de uma série de líderes pró-Trump a assumir o poder na América Latina

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências

Neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para o seu quarto mandato na Presidência da República, em virada inédita. A disputa acirrada com o senador Flávio Bolsonaro ganhou destaque nos principais jornais da Europa e Ásia.

Notícias relacionadas