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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 13:48

Congressistas democratas dos EUA parabenizam Lula e pedem reconhecimento de Trump

Até as 13h desta segunda, o presidente republicano não se manifestou sobre a eleição brasileira

Até as 13h desta segunda, o presidente republicano não se manifestou sobre a eleição brasileira

SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
Congressistas do Partido Democrata das duas Casas do Parlamento dos Estados Unidos parabenizaram Lula (PT) nesta segunda-feira (26) pela vitória na eleição brasileira deste domingo (25), e pediram que Donald Trump reconheça o resultado.
Até as 13h desta segunda, o presidente republicano não se manifestou sobre a eleição brasileira. Ele evitou apoiar explicitamente algum candidato, apesar da proximidade com a família Bolsonaro e de tensões com o governo Lula, com tarifaço e sanções a autoridades.

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