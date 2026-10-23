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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 19:30

EUA fazem mudanças em lista de produtos canadenses sujeitos a tarifas de 50%

Tarifas foram impostas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930

Tarifas foram impostas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930

Kent Nishimura/AFP
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Agências
Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (23) mudanças na lista de produtos canadenses sujeitos a tarifas de 50%, removendo itens como chapas de madeira compensada, produtos de papel, máquinas e equipamentos de refrigeração.
No lugar, itens como válvulas, carpetes e resíduos foram adicionados à lista e vão passar a receber os impostos. A mudança entra em vigor no dia 30 de outubro. As tarifas foram impostas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930 inicialmente em agosto deste ano em meio a uma disputa comercial com o Canadá após o fracasso nas negociações entre os dois países. Em setembro, o governo americano também modificou os produtos afetados pelas tarifas.
A ação é vista como uma tentativa de ajudar os republicanos nas eleições de meio de mandato, em novembro, principalmente a senadora do Maine, Susan Collins, que está praticamente empatada com o adversário democrata, Troy Jackson.
Collins comentou a decisão em sua conta no X, afirmando que solicitou o alívio tarifário e que vai continuar trabalhando para conseguir novas isenções e "incentivar um acordo comercial mais amplo com o Canadá, nosso vizinho, aliado e maior parceiro comercial".

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