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CapaInternacionalEua

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:19

Chefe de fronteiras de Trump defende muro no Texas apesar de suspensão judicial

Rodney Scott argumenta que projeto é necessário apesar da baixa incidência de tráfego de imigrantes ilegais na área

Rodney Scott argumenta que projeto é necessário apesar da baixa incidência de tráfego de imigrantes ilegais na área

Matt York/AP/JC
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Agências
O comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês), Rodney Scott, defendeu os planos do governo Donald Trump de construir um muro e outras estruturas na região de Big Bend, no Texas, apesar da oposição local e de uma ordem judicial que suspendeu as obras. Em entrevista exclusiva à Associated Press (AP) na quinta-feira (22), ele afirmou que proteger as fronteiras do país é um objetivo "inegociável".

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