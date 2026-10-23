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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 13:23

Melania Trump assegura cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, restrito à região de Oleshky

Melania tem papel formal como Intermediária Exclusiva

Melania tem papel formal como Intermediária Exclusiva

ALEX EDELMAN/AFP/JC
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Agências
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, assegurou um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, restrito à cidade de Oleshky, como divulgado em comunicado nesta sexta-feira. O texto, publicado pela Casa Branca, afirma que os dois países concordaram em interromper temporariamente todas as ações militares na cidade ucraniana, permitindo a entrada de ajuda humanitária e a preparação para a evacuação de civis por meio de um corredor seguro estabelecido para esse fim.
O cessar-fogo localizado terá início na próxima quinta-feira. A Casa Branca destaca que Melania e seu representante trabalharam diretamente com as lideranças russas e ucranianas para definir os termos do cessar-fogo localizado.
"Em seu papel formal como Intermediária Exclusiva, a primeira-dama iniciou as negociações com ambos os países, alinhando as partes quanto aos objetivos, procedimentos técnicos, cronograma, processos e condições do acordo", escreve Washington.

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