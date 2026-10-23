Papa Leão XIV cancela viagem a Assis por recomendação médica

O papa Leão XIV não poderá viajar para Assis na próxima semana, após os médicos pedirem que ele não faça a viagem de helicóptero até a cidade italiana, enquanto se recupera de uma cirurgia torácica, informou o Vaticano nesta sexta-feira (23). Em 13 de outubro, o pontífice foi submetido a um procedimento para a retirada do lobo inferior do pulmão direito.

Ele foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de câncer de pulmão. Os médicos responsáveis afirmaram que o procedimento foi concluído com sucesso e sem complicações. O papa deveria participar de uma reunião na terça-feira (27), para marcar o 40º aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz de São João Paulo II.

Em comunicado, o Vaticano informou que Leão XIV, de 71 anos, foi aconselhado a não viajar "para facilitar sua recuperação" da cirurgia para tratar um câncer de pulmão realizada na semana passada. O papa enviará, em vez disso, uma mensagem aos organizadores, líderes cristãos e de outras religiões, e aos convidados que participarão do evento, intitulado "Desarmados e Desarmando a Paz".

Em um comunicado separado, os médicos do papa disseram que uma radiografia de tórax de acompanhamento confirmou sua boa recuperação. No entanto, dado o pouco tempo decorrido desde a operação, recomendaram, por precaução, que ele não fizesse a viagem para Assis de helicóptero.

O Vaticano afirmou que o papa queria expressar sua proximidade com os participantes e reafirmar sua convicção de que o "espírito de Assis", o diálogo e a busca por palavras e gestos de paz continuam sendo recursos valiosos em tempos de conflito. O encontro de Assis comemora o histórico encontro inter-religioso pela paz convocado por São João Paulo II em 1986.

O cancelamento é a mais recente alteração na agenda de Leão XIV desde que parte de um de seus pulmões foi removida na semana passada, no primeiro grande problema de saúde de seus 17 meses de pontificado. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma - o tipo mais comum de câncer de pulmão.

O papa não precisará de mais tratamento para o câncer de pulmão, após exames confirmarem que a doença estava localizada, informou o Vaticano. As atividades do papa serão guiadas por recomendações médicas durante sua recuperação. O pontífice retornou ao Vaticano no sábado passado (17), após receber alta hospitalar. Os médicos afirmaram que não há "razões clínicas" que impeçam uma viagem planejada para a América Latina no próximo mês.

Os cirurgiões torácicos costumam aconselhar os pacientes a não viajarem de avião durante três semanas após a cirurgia - o que daria ao papa exatamente o intervalo necessário para fazer sua viagem planejada para o Uruguai, Argentina e Peru, de 6 a 17 de novembro, dependendo de sua recuperação. A viagem incluirá uma dúzia de voos e dois passeios de helicóptero a grandes altitudes. Em suas aparições públicas desde que retornou ao Vaticano, Leão XIV demonstrou boa saúde e falou com voz forte e clara.