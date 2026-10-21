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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:28

Câncer do papa era localizado, e novas terapias não são necessárias, diz boletim médico

Pontífice já retornou aos trabalhos após alta hospitalar

Pontífice já retornou aos trabalhos após alta hospitalar

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
Resultados de novos exames mostram que o câncer diagnosticado no papa Leão XIV era localizado e, retirado com cirurgia, não exige tratamentos adicionais, afirmou boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21). O papa recebeu alta no último sábado (17) e já está de volta aos trabalhos no Vaticano.
"Os resultados do exame histológico final e as análises de biologia molecular do tecido removido durante a cirurgia do Santo Padre foram concluídos hoje. Os achados confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, com a doença permanecendo localizada. Uma avaliação oncológica subsequente confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional", afirmou comunicado, assinado pelo médico do papa, Luigi Carbone, e pelo cirurgião Stefano Margaritora.

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