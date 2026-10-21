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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 13:51

ONU diz que mundo perde luta para conter mudança climática e cita EUA como principal vilão

O documento responsabiliza os Estados Unidos pelo aumento das emissões no ano passado

O documento responsabiliza os Estados Unidos pelo aumento das emissões no ano passado

ONU/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Perdendo mais terreno na luta contra as mudanças climáticas, a humanidade caminha para um mundo mais quente do que especialistas projetavam no ano passado - e os Estados Unidos são um grande motivo para isso, afirma um novo relatório das Nações Unidas.

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