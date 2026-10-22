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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 18:28

Bernie Sanders e deputados dos EUA cobram Meta por atuação na eleição do Brasil

Entidades solicitam esclarecimentos técnicos e a preservação de registros internos relacionados ao pleit

Entidades solicitam esclarecimentos técnicos e a preservação de registros internos relacionados ao pleit

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
O senador independente Bernie Sanders se uniu a deputados democratas que cobram do presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, explicações sobre suspeitas de tratamento desigual às campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, marcado para domingo (25).
A carta, uma iniciativa da deputada democrata Pramila Jayapal, teve adesão de outros 11 deputados. Eles citam relatos de que plataformas da Meta teriam restringido conteúdos de Lula e ampliado a visibilidade de publicações do adversário.

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