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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:44

Google abate ilegalmente 250 mil árvores para centro de dados na Finlândia e gera revolta

Além das 250.000 árvores derrubadas em Muhos, Annala estima que outras 150.000 árvores foram derrubadas em Otanmäki

Além das 250.000 árvores derrubadas em Muhos, Annala estima que outras 150.000 árvores foram derrubadas em Otanmäki

DENIS CHARLET/AFP/JC
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Agências
A Finlândia estima que um quarto de milhão de árvores que ocupavam os 330 hectares de floresta perto da cidade de Muhos, na zona rural do norte da Finlândia, foram derrubadas pelo Google.

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