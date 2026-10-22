Trump assina medida que visa reduzir custos de aquisição de imóveis

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (22) uma ordem executiva que teria o objetivo de reduzir custos de compra de imóveis e de financiamento habitacional, além de estimular a inovação no mercado imobiliário.
Segundo comunicado da Casa Branca, a medida busca tornar a casa própria mais acessível, ao remover barreiras financeiras e burocráticas. O texto orienta o diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA, na sigla em inglês) a criar um programa-piloto para "cancelar proativamente" prêmios de seguro hipotecário assim que mutuários atingirem os requisitos de equidade, com base no valor de mercado atual do imóvel. Segundo o governo, a mudança pode eliminar uma despesa mensal relevante para compradores qualificados.
A ordem também cria uma força-tarefa destinada a elevar a qualidade e reduzir o custo da construção residencial, com foco em ampliar o uso de métodos modernos de fabricação, como moradias produzidas em fábricas e elegíveis a programas federais de habitação.
Além disso, determina que a FHFA reduza custos de refinanciamento, ao transformar em permanente o programa-piloto de isenção de seguro de título. De acordo com a Casa Branca, a mudança permitirá que mais mutuários usem alternativas mais baratas ao seguro de título, diminuindo custos de fechamento no refinanciamento e despesas mensais ligadas à propriedade do imóvel.