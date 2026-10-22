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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 09:00

Irã atinge 7 navios e ameaça EUA no Oriente, enquanto Rússia ataca refinaria da Ucrânia

Quatro dos navios teriam sido alvo enquanto transferiam petróleo de um para o outro, e pegaram fogo

Quatro dos navios teriam sido alvo enquanto transferiam petróleo de um para o outro, e pegaram fogo

AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ISNA/AFP/JC
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Agências
Veículos de imprensa do Irã afirmam que sete petroleiros foram incendiados, atingidos por ataques ou danificados em Ormuz na madrugada desta quinta-feira - o que, se confirmado, seria o maior número de embarcações atingidas em um único dia desde o início da guerra contra os EUA em fevereiro. A escalada no Oriente Médio ocorre em paralelo à nova troca de ataques entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu, que atingiu infraestruturas de energia em zonas industriais, segundo a Reuters.

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