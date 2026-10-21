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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:17

Paris tem toque de recolher decretado pelo terceiro dia seguido

Autoridades da capital francesa também proibiram aglomerações em áreas estratégicas

Autoridades da capital francesa também proibiram aglomerações em áreas estratégicas

MATTHIEU RONDEL
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Agências
A França decretou nesta quarta-feira (21) um toque de recolher em alguns bairros de Paris pela terceira noite consecutiva, para evitar tumultos como a onda de violência do último fim de semana. A medida vale das 23h às 6h, no horário local, e abrange duas áreas da capital: a Praça da República, um dos epicentros dos confrontos de sábado, e a região comercial de Les Halles.
Autoridades da capital também proibiram aglomerações a partir das 20h até a manhã de quinta em áreas estratégicas mais amplas, como a avenida Champs-Élysées, um dos principais pontos turísticos, e as estações ferroviárias.

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