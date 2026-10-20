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CapaInternacionalItália

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:55

Itália aprova medidas mais duras para reprimir protestos após tumultos em Milão

Decisão facilita processo judicial contra menores de idade

Decisão facilita processo judicial contra menores de idade

Piero Cruciatti/AFP
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Agências
A Itália anunciou nesta terça-feira (20) novas medidas de segurança destinadas a combater protestos violentos como os que causaram danos ao distrito comercial central de Milão. No fim de semana, manifestantes saquearam lojas e incendiaram propriedades na cidade.

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