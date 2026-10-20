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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:13

Colômbia aprova orçamento do governo para 2027 com aumento do pagamento da dívida do país

Distribuição de verbas do orçamento será de 634,9 trilhões de pesos

Distribuição de verbas do orçamento será de 634,9 trilhões de pesos

Cesar Queiroz/AFP/JC
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Agências
O Congresso da Colômbia aprovou na madrugada desta terça-feira (20) o projeto que define a distribuição de recursos do Orçamento de 2027. A proposta eleva a alocação de recursos para pagamento do serviço da dívida pública, porém mantém o país entre as nações com maiores déficits fiscais da região.
A distribuição de verbas do orçamento será de 634,9 trilhões de pesos (US$ 201,14 bilhões) do próximo ano, em relação ao orçamento de 555,8 trilhões de pesos para este ano.
A aprovação reforça a posição do presidente Abelardo De la Espriella e representa um rombo de 9,4% do PIB no próximo ano. O governo não especificou quais despesas pretende cortar, embora tenha prometido enviar ao Legislativo, em até três meses, uma iniciativa para reduzir o gasto público em 2,2% do PIB.
O projeto de lei destina 141 trilhões de pesos, cerca de US$ 45 bilhões, para o pagamento da dívida no próximo ano, um aumento em relação aos cerca de US$ 30 bilhões destinados a 2026.
Como os textos aprovados na Câmara e no Senado são idênticos, o presidente da Câmara, Nicolás Barguil, afirmou que não será necessária uma comissão de conciliação.
O ministro da Fazenda, Miguel Gómez, classificou a votação como o primeiro passo para "corrigir o rumo da economia e fazer os ajustes que permitam que a Colômbia volte a crescer". Em publicação no X, ele afirmou que, em termos reais, as despesas de custeio avançam 2,8% e o gasto com o serviço da dívida salta 48% - "uma dívida que este governo não contraiu".
Segundo Gómez, o cenário exige corte de investimentos e "um ambiente de austeridade".

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