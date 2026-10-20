Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:55

Ucrânia e Zelensky precisam querer encerrar guerra contra a Rússia, diz Trump

Trump disse acreditar que Moscou estaria inclinada a concluir as negociações depois das últimas conversas com Kiev

Trump disse acreditar que Moscou estaria inclinada a concluir as negociações depois das últimas conversas com Kiev

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira (20), que a Ucrânia precisa demonstrar disposição para encerrar a guerra e defendeu que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, feche um acordo para pôr fim ao conflito.

Notícias relacionadas