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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:51

Eleitores de Alberta rejeitam referendo sobre separação do Canadá

Com 84% dos votos apurados, cerca de 75% dos eleitores rejeitaram proposta separatista

Com 84% dos votos apurados, cerca de 75% dos eleitores rejeitaram proposta separatista

Megan Abu/AFP
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Agências
Um dia após os eleitores de Alberta, no oeste do Canadá, rejeitarem a proposta de realizar um referendo sobre a separação da província, os movimentos separatistas, o governo federal e a gestão provincial avaliam os impactos da votação.

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