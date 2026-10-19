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CapaInternacionalCanadá

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:44

Entenda por que Alberta, província mais rica do Canadá, pode se separar do país

Movimento separatista afirma que província contribui mais para a economia Canadense do que recebe em troca

Movimento separatista afirma que província contribui mais para a economia Canadense do que recebe em troca

Megan Albu/AFP
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Agências
Os eleitores de Alberta, no oeste do Canadá, vão às urnas nesta segunda-feira (19) para decidir se iniciam um processo que pode resultar na independência da província.

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