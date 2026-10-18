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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 18:42

Nada justifica violência em protestos, diz Macron após dia de caos na França

Presidente francês realizou pronunciamento televisionado neste domingo (18)

Presidente francês realizou pronunciamento televisionado neste domingo (18)

Ludovic MARIN/AFP/JC
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Agências
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste domingo (18) que "nada justifica" a violência durante os protestos que levaram caos a todo o país neste sábado (17). Após semanas de atos, grandes manifestações em Paris, Marselha e outras cidades francesas tiveram 2.400 detidos, mil policiais feridos, saques e prédios incediados, inclusive instituições públicas como a prefeitura de Limoges.
"Nada justifica isso, nada explica, nada desculpa", disse Macron em um pronunciamento televisionado na nesta tarde (20h no horário local), pedindo, no entanto, que autores de vandalismo não sejam confundidos com as centenas de milhares de pessoas que se manifestaram pacificamente no sábado contra o aumento do custo de vida.
A França amanheceu sob o impacto de um dos dias de maior violência em anos. Carcaças de carros e prédios queimados povoavam as ruas de grandes cidades e centros menores por todo o país, com pixações, vidros quebrados e destruição de infraestrutura pública.

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