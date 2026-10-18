Papa Leão XIV retoma agenda pública um dia após alta hospitalar

O papa Leão XIV realizou neste domingo (18) a oração do Angelus da janela de seu apartamento, no Vaticano, em sua primeira aparição pública desde a cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão direito. O pontífice, de 71 anos, recebeu alta no sábado (17) do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após o procedimento, que removeu o lobo inferior do pulmão direito.

Sem precisar de auxílio, o santo padre foi até a janela do Palácio Apostólico e manteve o compromisso semanal, realizado tradicionalmente ao meio-dia, no horário local. Diante de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, ele apareceu sorridente e falou com voz firme e clara, apesar do período recente de internação.

Durante a oração, Leão pediu aos fiéis que deixem de lado as ambições egoístas e sirvam a Deus sem concessões. Ele também agradeceu às pessoas que rezaram por sua recuperação e afirmou que retomará gradualmente as atividades. "Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias. Senti realmente o apoio de vocês. Obrigado", declarou.

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Leão XIV também manifestou gratidão aos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento durante a internação. Segundo o papa, a experiência o aproximou da realidade enfrentada por pessoas que convivem com doenças e condições de enfermidade.

"Reconheço, particularmente, a minha gratidão aos médicos, enfermeiros e a toda a equipe do Hospital Gemelli. Essa experiência me fez vivenciar de modo particular a proximidade a todos aqueles que atravessam a doença e uma condição de enfermidade", afirmou.

Ao final da mensagem, o pontífice destacou que pretende retomar os compromissos aos poucos, contando com o apoio religioso dos fiéis. "Superada essa fase delicada, agora vou retomar gradualmente minhas atividades, sempre com a ajuda de Deus e suas orações", concluiu.

A Santa Sé informou que os preparativos para a viagem do papa ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para 6 a 17 de novembro e considerada uma das mais intensas organizadas para um pontífice em décadas, continuam em andamento.



