Lavrov visitará Irã para discutir crise no Golfo Pérsico e ampliar cooperação bilateral

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, realizará uma visita oficial ao Irã nesta segunda-feira (19) para discutir a crise no Golfo Pérsico e ampliar a cooperação bilateral, informou a chancelaria russa neste domingo. Em Teerã, Lavrov será recebido pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e se reunirá com seu homólogo, Abbas Araghchi.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores russo, os chanceleres discutirão caminhos para superar a crise regional, que Moscou atribui à "agressão ilegal dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã". A pasta afirmou que o conflito compromete a estabilidade e a segurança não apenas do Oriente Médio, mas também em escala global.
As negociações também abordarão o fortalecimento da cooperação comercial, econômica e de investimentos, além da implementação de projetos conjuntos nas áreas de transporte, logística e energia.
Lavrov e Araghchi avaliarão ainda o andamento dos acordos alcançados entre os presidentes Vladimir Putin e Pezeshkian em reuniões realizadas em setembro, em Bishkek, e outubro, em Avaza. Este será o quarto encontro presencial entre os dois chanceleres em 2026, além de 14 conversas telefônicas.
A agenda prevê também discussões sobre o aprofundamento da coordenação na Organização das Nações Unidas (ONU), no Brics, na Organização para Cooperação de Xangai (OCX) e na União Econômica Eurasiática. Moscou afirmou que a visita contribuirá para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países.