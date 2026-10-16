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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 15:52

Ataques com drones no Mar Negro aumentam temor de escalada da Rússia e resposta da Otan

Moscou bombardeou portos ucranianos no Mar Negro

Moscou bombardeou portos ucranianos no Mar Negro

Alexander KAZAKOV/AFP/JC
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Agências
Uma sequência de ataques com drones contra navios cargueiros no Mar Negro, ao largo das costas de Romênia e Bulgária - ambos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - elevou, neste mês de outubro de 2026, o temor de que a Rússia esteja buscando uma escalada calculada para testar a disposição da aliança em sustentar a Ucrânia.

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