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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 14:43

França tem 1 morto, mais de 500 policiais feridos e 1.800 presos após protestos

Mais de 500 mil pessoas participaram de marchas em dezenas de cidades

Mais de 500 mil pessoas participaram de marchas em dezenas de cidades

Matthieu RONDEL/AFP/Divulgação
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Agências
A França amanheceu sob o impacto de um dos dias de maior violência em anos, após protestos contra a alta dos preços e a deterioração dos serviços públicos deixarem um manifestante morto, centenas de policiais feridos e quase 1.800 pessoas detidas.
Manifestações realizadas em todo o país no sábado (17) evoluíram para confrontos e episódios de vandalismo. Uma prefeitura foi incendiada, lojas foram saqueadas e prédios foram pichados, enquanto grupos violentos entraram em confronto com a polícia em cidades de diferentes regiões.
Um manifestante morreu após sofrer uma parada cardíaca durante os protestos em Paris, onde a polícia realizou um recorde de 855 prisões. Em todo o país, mais de 500 agentes ficaram feridos, segundo o ministro do Interior, Laurent Núñez.

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