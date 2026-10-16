Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:15

Papa pede cessar-fogo em cidade da Ucrânia em conversa com Putin

Leão XIV realizou o contato com o presidente russo em um hospital, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer de pulmão

Leão XIV realizou o contato com o presidente russo em um hospital, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer de pulmão

Alberto PIZZOLI/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O papa Leão XIV conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin nesta sexta-feira (16) e negociou um possível cessar-fogo na cidade de Oleshky, na Ucrânia.

Notícias relacionadas