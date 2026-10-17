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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 09:14

Papa Leão XIV receberá alta hospitalar neste sábado

Vaticano anuncia que Papa dará a tradicional bênção do meio-dia no domingo

Vaticano anuncia que Papa dará a tradicional bênção do meio-dia no domingo

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV receberá alta hospitalar neste sábado (17) quatro dias após uma cirurgia de câncer de pulmão, e dará a tradicional bênção do meio-dia no domingo (18), anunciou o Vaticano. O pontífice deve deixar o hospital no início da tarde (horário local) e retornar ao Vaticano, informou a Santa Sé em um breve comunicado.
O médico pessoal do Papa afirmou, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico. Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.
Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital.

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