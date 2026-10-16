Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalPeru

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 19:18

Após regras para corte de cabelo nas escolas do Peru, Keiko fala em material didático 'sem ideologia'

No início da semana, Keiko Fujimori anunciou que alunos de escolas públicas serão proibidos de usar maquiagem e cabelos muito longos

No início da semana, Keiko Fujimori anunciou que alunos de escolas públicas serão proibidos de usar maquiagem e cabelos muito longos

AFP
Compartilhe:
Agências
Dois dias após anunciar códigos de vestimenta rigorosos nas escolas do Peru, a presidente Keiko Fujimori ignorou as críticas à nova política para os estudantes e foi além, afirmando que o material didático passará por cortes para não ter "nenhum tipo de ideologia".
"Assim como anunciamos que os alunos terão que vir impecáveis, não somente haverá corte de cabelo, mas também corte da ideologia que estava nesses textos escolares", afirmou a populista de direita na última quarta-feira (14), durante um evento em Lima.

Notícias relacionadas