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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 20:08

Governo Trump responde a congressistas sem dizer se respeitará resultado da eleição brasileira

Comunicado afirma apoiar direito dos brasileiros a eleições livres e justas

Comunicado afirma apoiar direito dos brasileiros a eleições livres e justas

GUILHERME KOLLING/ESPECIAL/JC
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Agências
O governo de Donald Trump respondeu nesta quinta-feira (15) a uma carta enviada por congressistas norte-americanos que cobrava informações sobre a atuação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, mas não esclareceu se respeitará o resultado da eleição presidencial brasileira.
No documento, o Departamento de Estado afirma apoiar o direito dos brasileiros a eleições livres e justas, mas não assume expressamente o compromisso solicitado pelos parlamentares de respeitar o processo eleitoral. A carta tinha sido enviada pelo senador independente Bernie Sanders junto a 30 deputados democratas.

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