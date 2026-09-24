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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 16:57

Bernie Sanders e 30 deputados dos EUA cobram Trump sobre risco de interferência americana nas eleições do Brasil

Documento cita preocupações sobre atuação do governo Trump para pressionar autoridades e influenciar ambiente político brasileiro

Documento cita preocupações sobre atuação do governo Trump para pressionar autoridades e influenciar ambiente político brasileiro

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O senador independente Bernie Sanders e 30 deputados democratas cobraram do governo Donald Trump explicações sobre ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil que, segundo os congressistas, levantam preocupações sobre uma possível interferência na eleição presidencial brasileira de outubro.
Os temas apresentados ao Departamento de Estado vêm sendo discutidos há meses por organizações da sociedade civil brasileira em diálogo com instituições e interlocutores nos Estados Unidos. Documento é um resultado de uma articulação que recebeu o apoio do CEPR (sigla em inglês para Centro de Pesquisa de Política Econômica) e Washington Brazil Office.

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