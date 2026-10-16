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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:01

Rússia afirma estar em negociações com os EUA para exploração de gás no Ártico

Enviado especial da Rússia destacou que novas iniciativas serão anunciadas em breve

Enviado especial da Rússia destacou que novas iniciativas serão anunciadas em breve

Maxim Shemetov/ REUTERS/ Divulgação/JC
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Agências
O enviado especial do presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, anunciou nesta sexta-feira (16) que a Rússia está em negociações avançadas com os Estados Unidos sobre projetos conjuntos para a exploração de gás natural no Ártico, além da produção de datacenters e da infraestrutura de dados e energia entre as duas nações.
Dmitriev destacou que, além do já conhecido acordo de diesel, novas iniciativas serão anunciadas em breve, reforçando a intenção de Moscou de expandir suas colaborações internacionais com os americanos. "Há todo um conjunto de projetos econômicos e de investimento que estão sendo discutidos com a parte americana e que serão executados", afirmou Dmitriev durante o evento Russian Energy Week.
O enviado russo também comentou sobre o projeto de lei de sanções do falecido senador americano Lindsey Graham, afirmando que a medida aprovada no Congresso dos EUA bloqueia a cooperação em investimentos entre os dois países, e que, segundo ele, há um reconhecimento crescente nos EUA de que foi um erro.

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