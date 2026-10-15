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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 09:37

Zelensky desafia Trump e retoma ataque a refinarias russas

No X, o presidente criticou os Estados Unidos

No X, o presidente criticou os Estados Unidos

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ordenou a volta dos ataques a refinarias russas, desafiando o colega americano Donald Trump, que havia anunciado uma trégua nesse tipo de ação. Ao menos duas instalações foram atingidas por drones nesta quinta-feira (15).
"Acabou", disse Zelensky sobre a trégua ao jornal britânico Financial Times. No X, o presidente criticou os Estados Unidos: "Nós precisamos de honestidade dos nossos parceiros nesta guerra. É importante que todos nos EUA não fiquem do lado agressor".
O Kremlin aproveitou a decisão para criticar Kiev, apesar de as forças de Vladimir Putin não terem encerrado os ataques ao sistema energético do vizinho após Trump ter anunciado a trégua parcial visando a exatamente isso.

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