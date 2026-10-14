Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalTurquia

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:08

Brasileiro morre dentro de centro de detenção para imigrantes na Turquia

Família não teve acesso a laudos periciais ou documentos de identificação

Família não teve acesso a laudos periciais ou documentos de identificação

MAHMUD HAMS / AFP
Compartilhe:
Agências
Um empresário brasileiro morreu sob custódia em um centro de detenção migratória na Turquia, afirma a família dele. Lucas Nascimento de Medeiros, de 33 anos, aguardava no local para ser deportado.
A advogada Isis Nascimento de Medeiros, irmã mais velha do empresário, chegou à cidade turca de Esmirna nesta quarta-feira (14) acompanhada do marido para buscar esclarecimentos sobre o caso e organizar o retorno do corpo ao Brasil.

Notícias relacionadas