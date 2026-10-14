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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:48

Limitação ao Starlink afeta militares da Ucrânia, e Zelenski se diz traído por acordo Trump-Putin

"É doloroso quando Trump escolhe um lado que não é o nosso", afirmou Zelenski em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan

"É doloroso quando Trump escolhe um lado que não é o nosso", afirmou Zelenski em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan

TOM NICHOLSON / AFP
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Agências
Um dia após denunciar a falta de alerta antecipado dos Estados Unidos sobre ataques com mísseis balísticos da Rússia, a Ucrânia afirmou nesta quarta-feira (14) que operações militares em toda a linha de frente da guerra foram afetadas por restrições no uso do Starlink.
A operação da rede de satélite do empresário Elon Musk foi limitada, com terminais falhando se transportados a mais de 160 km/h - algo comum para movê-los de forma rápida pela frente de batalha, coordenando o trabalho de drones e da artilharia de Kiev.

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