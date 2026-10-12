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CapaInternacionalVaticano

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:41

Vaticano confirma que Leão XIV será internado nesta terça para retirar nódulo do pulmão

Leão manteve agenda de trabalho cheia nesta segunda, adiantando reuniões antes da internação

Leão manteve agenda de trabalho cheia nesta segunda, adiantando reuniões antes da internação

Filippo MONTEFORTE/AFP/JC
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Agências
O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (12) que o papa Leão XIV será internado nesta terça (13) de manhã, no horário da Itália, para realizar uma cirurgia a fim de retirar um nódulo no pulmão. O pontífice, que tem 71 anos e foi eleito para o posto em maio de 2025, disse no domingo (11) que precisaria realizar o procedimento.
Esse é o primeiro problema de saúde do papa que foi tornado público. Segundo Leão XIV, o nódulo foi identificado "em uma fase muito inicial" e está "bem localizado". "Os médicos consideram oportuno intervir e, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma operação para removê-lo", disse o líder da Igreja Católica.
Um nódulo é, basicamente, uma pequena massa anormal - menor ou igual a 3 cm - encontrada no organismo. Não se trata, necessariamente, de um câncer. No caso do papa, há pouquíssimas informações além de que o nódulo foi encontrado no pulmão.
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Nódulos pulmonares são extremamente comuns. Segundo a Cleveland Clinic, referência nos EUA, eles costumam ser achados em, aproximadamente, 1 em cada 500 radiografias e em 80% a 90% das tomografias feitas.

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