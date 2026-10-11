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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 09:53

Papa Leão XIV anuncia cirurgia para remover nódulo no pulmão

Um porta-voz do Vaticano afirmou à AFP que o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana

Um porta-voz do Vaticano afirmou à AFP que o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana

Alberto Pizzoli/AFP/JC
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Agências
O Papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão. "Os médicos consideram oportuno operar e, seguindo seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para retirá-lo", afirmou o pontífice ao término da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

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