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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 14:42

Autoridade Palestina marca eleições para setembro de 2027 após novo adiamento

O adiamento ocorre em um momento em que o Fatah, partido de Abbas, enfrenta divisões

O adiamento ocorre em um momento em que o Fatah, partido de Abbas, enfrenta divisões

Yasin AKGUL/AFP/JC
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Agências
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou neste sábado (10) que as eleições presidenciais e legislativas acontecerão em 11 de setembro de 2027, adiando em quase um ano o pleito legislativo.
O adiamento das eleições ocorre em um momento em que o Fatah, partido governista da Autoridade Palestina, enfrenta divisões, sobretudo em razão do governo cada vez mais autoritário de Abbas, de acordo com o jornal The New York Times.
Tel Aviv, que controla a entrada de urnas e observadores eleitorais na Faixa de Gaza, também tem demonstrado pouca disposição para viabilizar o pleito. Essa falta de colaboração dificulta o trabalho da comissão eleitoral da Autoridade Palestina, segundo três diplomatas ocidentais.

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