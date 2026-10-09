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CapaInternacionalNobel

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 10:11

Nobel da Paz premia Navi Pillay, jurista que aponta genocídio em Gaza

Pillay venceu o Nobel da Paz de 2026 por "seus esforços para promover a paz e o direito internacional

Pillay venceu o Nobel da Paz de 2026 por "seus esforços para promover a paz e o direito internacional

Frank BOXLER/AFP/JC
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Agências
O comitê norueguês do Nobel anunciou nesta sexta-feira (9) que Navanethem 'Navi' Pillay venceu o Nobel da Paz de 2026 por "seus esforços para promover a paz e o direito internacional". Jurista sul-africana, de origem indiana, ela foi juíza do Tribunal Penal Internacional e Alta Comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos. No ano passado, uma comissão da ONU liderada por Pillay, que investigou a guerra na Faixa de Gaza, concluiu que Israel havia cometido genocídio contra os palestinos. Tel Aviv condenou o relatório.

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