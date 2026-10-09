Agente do ICE atira em homem que estava em carro com criança de 5 anos em Nova York

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) atirou no pescoço de um dominicano de 28 anos que estava em um carro com uma criança de 5 anos, nesta quinta-feira (8) em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), o homem era alvo de uma "operação de fiscalização direcionada". O caso provocou protestos e críticas de autoridades locais à política de imigração do governo Donald Trump.

O homem, identificado pela polícia de Nova York como Oscar Belgal, sobreviveu e recebeu atendimento em um hospital. O DHS não detalhou as circunstâncias do tiroteio. Em comunicado, informou apenas que "durante o incidente, um agente do ICE disparou sua arma" e que o homem ficou ferido.

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A comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch, afirmou que Belgal estava entrando em uma vaga de estacionamento quando um agente federal à paisana se aproximou do veículo com a arma em punho, seguido por outro agente que também não usava uniforme.

Belgal começou a avançar com o carro e, em seguida, pelo menos um dos agentes efetuou sete disparos. Um dos tiros atingiu o homem abaixo da orelha esquerda, segundo Tisch, que deu uma entrevista coletiva perto do local do tiroteio na noite de quinta-feira.

A criança não ficou ferida e estava sob os cuidados de um parente, informou a comissária. Segundo ela, a polícia de Nova York não participou da operação, mas agentes ouviram os disparos e atenderam à ocorrência. Em comunicado, o DHS afirmou que tentava prender um "estrangeiro ilegal criminoso", condenado por furto qualificado e com histórico de outras prisões.

"Não há justificativa para o que vimos hoje", disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Ele afirmou que os agentes federais que cercaram o veículo usavam coletes de construção civil e máscaras, o que dificultou identificá-los como agentes de imigração.

O prefeito, do Partido Democrata, afirmou que passou duas horas na noite de quinta-feira tentando convencer o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, e o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, a libertar o homem ferido, mas não teve sucesso.

Ele também pediu a suspensão das operações de fiscalização migratória na cidade. Segundo Mamdani, as autoridades federais retiraram Belgal do hospital e o levaram para outro local na madrugada de quinta para sexta-feira (9).

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, também democrata, afirmou em comunicado que fez pedidos semelhantes a Trump e Mullin durante uma conversa por telefone.

Vídeos mostram o que aconteceu após o tiroteio

Os disparos ocorreram por volta das 16h no horário local em Marble Hill, uma pequena área de Manhattan que faz parte do Bronx. Segundo Tisch, uma câmera de segurança da Polícia de Nova York (NYPD) registrou parte dos acontecimentos anteriores ao tiroteio, mas não o momento dos disparos.

Pedro Almaraz, funcionário de um restaurante próximo, contou que ouviu vários tiros e viu um homem caído no chão, cercado por agentes que usavam máscaras e coletes com o logotipo do Departamento de Segurança Interna.

Segundo Almaraz, as testemunhas gritavam. Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram um homem sentado no chão, com as mãos atrás das costas, logo após os disparos. Em outra gravação, policiais de Nova York aparecem levantando Belgal e colocando-o em uma viatura.

Perto do local, um carro danificado bloqueava a rua e apresentava pequenos buracos em duas janelas. Segundo Tisch, o veículo tinha uma perfuração de entrada de bala no para-brisa dianteiro e outra de saída em uma das janelas traseiras.

Protestos após o tiroteio

Durante uma entrevista coletiva realizada no local do tiroteio, na noite de quinta-feira, políticos locais condenaram a atuação dos agentes federais.

"Estamos de coração partido e indignados", afirmou a vereadora Carmen De La Rosa, democrata que imigrou da República Dominicana e representa regiões como Marble Hill. Outros políticos eleitos fizeram críticas ao ICE e ao presidente Donald Trump, incluindo xingamentos.

Manifestantes reunidos no local gritavam "Fora o ICE das nossas ruas agora!" e, depois, seguiram em marcha até o hospital onde Belgal recebia atendimento. Um grupo numeroso bloqueou um cruzamento próximo à entrada da unidade.

Houve novos confrontos junto às barricadas, e a polícia realizou algumas prisões.

Departamento de Segurança Interna culpa políticas de proteção a imigrantes

O DHS afirmou que seus agentes "são forçados a realizar prisões em massa na comunidade, em ambientes imprevisíveis e perigosos" quando "estrangeiros ilegais perigosos" são libertados. O departamento atribuiu a situação às chamadas "políticas de santuário imprudentes", adotadas em regiões governadas por democratas.

Não existe uma definição única para as chamadas jurisdições de refúgio. Em geral, o termo se refere a Estados e municípios que restringem a cooperação com as autoridades federais de imigração.

Belgal foi preso em 2023 sob acusação de roubo, mas posteriormente se declarou culpado de furto qualificado e recebeu uma condenação à liberdade condicional, segundo Tisch. Ele também foi preso mais tarde sob acusação de tráfico de drogas, em um processo ainda não concluído. Registros judiciais eletrônicos indicam que Belgal se declarou inocente dessa acusação.

Desde o ano passado, agentes do ICE dispararam suas armas em mais de uma dúzia de abordagens a veículos, deixando pelo menos quatro mortos e outros feridos. No fim de setembro, a agência determinou que seus agentes não participassem de perseguições de carro em alta velocidade e só realizassem abordagens de veículos após concluir um treinamento específico.

Alfred Silva, de 38 anos, morador de Marble Hill, defendeu que os agentes federais se identificassem de maneira mais clara. Segundo ele, um dos envolvidos na operação usava um colete de segurança semelhante aos utilizados por trabalhadores da construção civil.