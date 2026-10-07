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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:57

Além de mortes e sequestros, violência sexual também marcou ataques do Hamas

Hamas nega as acusações desde que foram apresentadas

Hamas nega as acusações desde que foram apresentadas

Omar AL-QATTAA/AFP/JC
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Agências
Além de mortes e sequestros, os ataques do Hamas contra Israel em 2023 foram marcados por violência sexual sistemática contra mulheres, segundo os números mais recentes de uma comissão israelense divulgados meses antes do terceiro aniversário do ataque, nesta quarta-feira (7).
O documento, de 300 páginas, acusava o grupo terrorista e outras facções palestinas de recorrerem "repetidamente a táticas de violência sexual e tortura contra as vítimas", tanto durante a invasão quanto ao longo do cativeiro dos reféns levados para Gaza.
"Os crimes foram caracterizados por uma crueldade extrema e um profundo sofrimento humano, muitas vezes infligidos com o objetivo de intensificar o terror e a humilhação", afirma o texto.

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