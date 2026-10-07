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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:43

'É como se todos os dias fossem 7 de outubro', diz brasileiro sobrevivente do ataque do Hamas há 3 anos

Para marcar a data, homenagens às vítimas também foram realizadas em Israel e em diversos países nesta quarta-feira

Para marcar a data, homenagens às vítimas também foram realizadas em Israel e em diversos países nesta quarta-feira

JOHN WESSELS / AFP / JC
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Agências
Um ato solene organizado pela comunidade judaica de São Paulo na manhã desta quarta-feira (7) relembrou as vítimas do grupo terrorista Hamas, quando se completam três anos do ataque do 7 de Outubro.
Além de lideranças religiosas, participaram da cerimônia no Memorial às Vítimas do Terrorismo, no Cemitério Israelita de Embu, em Embu das Artes (Grande São Paulo), os jovens brasileiros Rafael Zimermann e Maurício Wencik, sobreviventes dos ataques.

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