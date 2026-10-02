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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:28

Brasil rejeita chamar Nicarágua de 'ameaça regional' em documento da OEA que cria grupo de negociação

Nações acataram apenas parcialmente divergências do Brasil ao documento

Nações acataram apenas parcialmente divergências do Brasil ao documento

INTI OCON/AFP/JC
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Agências
A OEA (Organização dos Estados Americanos) aprovou por consenso, nesta sexta-feira (2), uma resolução que cria um grupo de diálogo com a Nicarágua no momento em que a ditadura avança contra o pouco que resta de instituições democráticas no país.
O raro momento de unidade na região, no entanto, não evitou pontos de divergência no texto apresentado por algumas das principais nações governadas pela direita no continente: Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguai, Peru e Estados Unidos. Cinco países aprovaram o documento com notas de rodapé para expressar discordâncias, incluindo o Brasil.

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